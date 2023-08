Dopo aver venduto inaspettatamente Matic al Rennes, la Roma di Josè Mourinho si è gettata a capofitto su un centrocampista da inserire in rosa il più in fretta possibile. Tra i vari profili emersi è spuntato fuori il nome dell'ex bianconero Leandro Paredes, che stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, avrebbe rifiutato le altre offerte rinvenute pur di tornare in giallorosso.