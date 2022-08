Sembrava a un passo dall'addio, Arthur. E invece tutto tace. Sembrava ancor più vicino ai saluti, direzione, e alla fine non se n'è fatto nulla. Cosa resta, del centrocampo della? Sicuramente una situazione da gestire, più di qualche elemento da capire. E da sfoltire. In casa Juve però non si è perso il focus sul mercato: l'obiettivo resta arrivare a. In tutti i modi. E con sacrifici già molto discussi.Chi sarà, a fargli spazio? Le ultime voci indicano Zakaria, ma il più vicino a un addio resta Arthur. Il brasiliano non rientra nei piani di Allegri, vuole provare lui in prima persona una nuova esperienza. Anche Rabiot aveva di fatto chiesto di potersi guardare attorno, ma sarebbe partito solo alle giuste condizioni (che non sono arrivate). E Zakaria? Allegri non vorrebbe privarsene, per ora si tratta solo di sondaggi esplorativi. Qualcuno partirà, però. Perché occorre fare spazio a Paredes: le ultime indicano come l'argentino ormai abbia completamente sposato la Juve, con cui c'è già un accordo di massima. Sta aspettando il Paris - hanno aperto al prestito, al momento - e soprattutto i bianconeri. Il domino partirà presto.