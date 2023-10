Leandro, ex centrocampista della Juventus ora in forza alla Roma, è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole sulla Juventus."Ho trovato una Roma molto cambiata e mi sento felice, anche la mia famiglia lo è. Mi sento pronto per questa sfida, amo Roma e darò sempre il massimo, ogni giorno e in ogni allenamento per provare a vincere. Al PSG sono stato benissimo i primi 3 anni, l’anno scorso alla Juve è stata una stagione complicata. Quando sono arrivato qui Mourinho però mi ha subito dato fiducia".