L'accordo c'è. Tra tutti. E allora si attende la definizione degli ultimi dettagli, come fosse un tassello burocratico che spariglia le carte in tavola. Tra"è ormai da dare tutto per scontato", racconta La Gazzetta dello Sport. Se ieri è stata la giornata di Milik, tutte le attenzioni si sono ora spostate sul centrocampista pronto ad aiutare Allegri in campo,Come racconta il quotidiano, da tempo Cherubini ha strappato l'accordo con Lisandro Pirosanto, nuovo agente dell'ex Roma. Non è casuale il cambio di procura così recente: ha seguito proprio Di Maria, altro elemento fondamentale per l'approdo di Paredes a Torino. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra i club per definire i termini del prestito, che avrà il diritto di riscatto: Galtier, tecnico del Paris, non voleva cederlo iniziamente; lo stesso Al Khelaifi avrebbe voluto solo obbligo di riscatto. No, ha vinto la Juve.Per Gazzetta, in partenza la dirigenza parigina ha quotato il proprio giocatore venticinque milioni di euro. Ora si stanno bilanciando i termini dell’onere immediato: si parla di cinque milioni di euro, mentre la forbice prevede un riscatto per altri quindici. Sono passaggi decisivi per arrivare alle firme, ma è chiaro che il Psg sa di dover accontentare Paredes, ancora sotto contratto sino al 2024.