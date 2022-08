Come racconta Gazzetta, anche ieri sono proseguiti i contatti tra i due club per definire i termini di un prestito che prevederà il diritto di riscatto per: a Torino, infatti, non hanno ceduto alle insistenze degli uomini di Al Khelaifi per ottenere un obbligo di riscatto. In partenza la dirigenza parigina ha quotato il proprio giocatore venticinque milioni di euro. Ora si stanno bilanciando i termini dell’onere immediato: si parla di cinque milioni di euro, mentre la forbice prevede un riscatto per altri quindici. Sono passaggi decisivi per arrivare alle firme, ma è chiaro che il Psg sa di dover accontentare Paredes, ancora sotto contratto sino al 2024.