Le parole di Leandroa Tyc Sports, ad un mese dalla vittoria del Mondiale:PANCHINA - "Sono dovuto uscire come molti dei miei compagni in questo percorso e la verità è che tutti hanno mostrato una buona predisposizione affinché chi doveva giocare lo facesse nel migliore dei modi".COMPETIZIONE - "C'è una competizione molto sana. L'ho avuta per quattro anni con Guido, dove entrambi ci siamo sempre spinti in avanti. Oggi Enzo mi ha raggiunto, ha giocato e lo ha fatto nel migliore dei modi".NON ERA IN FORMA - Sia Paredes che Scaloni erano concordi sul fatto che il centrocampista non fosse al massimo, reduce da un infortunio: "Se non fossi stato al 100%, sarebbe stato difficile per me giocare. Per fortuna è toccato a un compagno di squadra, che ha fatto del suo meglio, e quando è toccato a me sono andato molto bene. Sono felice per il risultato in generale, per il risultato dei miei compagni di squadra e per la prestazione di ognuno di noi".LE SORPRESE - "MacAllister ed Enzo Fernandez. Sapevamo del potenziale che entrambi avevano, ma il fatto che abbiano dovuto giocare una Coppa del Mondo con poche partite in nazionale e farlo nel modo in cui lo hanno fatto, mi ha sorpreso molto e mi rende molto orgoglioso per loro. So quanto hanno lavorato duramente e quanto ci tenevano a far parte di questa nazionale. Per noi che abbiamo giocato, l'arrivo di persone come queste ci aiuterà molto".