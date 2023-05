Il centrocampista della Juve Leo Paredes ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro la Cremonese.'MIGLIOR PRESTAZIONE – 'Penso di si, non solo io tutti oggi abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo vinto ed era la cosa più importante, siamo contenti'.DIFFICOLTA’ DI STAGIONE – 'E' andata così purtroppo. La vita e il calcio sono momenti, anche meno buoni. ora pensiamo in avanti'.RAPPORTO CON ALLEGRI – 'Abbiamo parlato e chiarito in quel momento lì, ora andiamo avanti insieme, giovedì è la più importante dell’anno e va affrontata nel migliore dei modi'.FUTURO ALLA JUVE O AL PSG – 'Non lo so, vivo la vita giorno dopo giorno. spero di finire bene queste ultime partite, fare molto meglio, raggiungere gli obiettivi ch abbiamo e poi vediamo cosa accade'.