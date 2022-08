La Juventus ha ufficializzato pochi istanti fa l'acquisto di Leandro Paredes dal Psg. Il centrocampista argentino si legherà ai bianconeri con la formula del prestito e il riscatto che diventerà obbligatorio nel caso in cui vengano raggiunti determinati obiettivi. Nel frattempo l'ex giallorosso si sta recando a Torino, dove è atteso in serata all'aereoporto di Caselle per assistere alla gara contro lo Spezia, ma anche per abbracciare il suo amico e connazionale Angel Di Maria, al quale ha dedicato una storia sui suoi account Instagram. Nel post viene immortalato Paredes con in mano una valigia, accompagnato dalla seguente frase: 'Sto arrivando amico mio', con chiaro riferimento proprio al Fideo.