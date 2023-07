Cena tra vecchi amici pic.twitter.com/DhK8z45U9V — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 17, 2023

In un momento di pausa dagli impegni estivi, Leandro, centrocampista argentino (nuovamente) del Paris Saint-Germain, ha fatto ritorno aper una cena speciale con alcuni dei suoi ex compagni di squadra alla. La serata è stata certamente caratterizzata da emozioni e ricordi condivisi.Presenti alla cena, oltre a Paredes, c'eranoe persino il ritorno di Paul. L'incontro ha riunito vecchi amici e compagni di squadra, che hanno condiviso momenti e sfide durante le loro esperienze alla Juventus. Un ospite (e padrone di casa, il ristorante era il suo) è stato anche Leonardo, che si allenerà a parte nei prossimi giorni in attesa di una possibile separazione dalla Juventus.