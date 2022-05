Il giornalista DAZN e Mediaset Pierluigi Pardo è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, parlando anche del futuro di Paulo Dybala. Ecco la sua opinione: "Paulo all'Inter? Secondo me è più no che si perché avrebbe poco senso a livello tattico, dovresti fare a meno di Lautaro Martinez che in questa squadra è più funzionale. Anche se Dybala resta comunque un giocatore di una qualità assoluta. Secondo me potrebbe essere più utile alla Roma e al Milan".