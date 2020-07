Pierluigi Pardo lascia la conduzione di Tiki Taka. Il noto giornalista lo ha annunciato in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Tiki era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto, si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 il 9% ma dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli".



Il nuovo conduttore del programma sarà Piero Chiambretti. Su di lui Pardo ha detto: "Con lui penso di lasciare la trasmissione in buone mani e a un amico".