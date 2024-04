Pierluigi, noto volto televisivo e telecronista di Dazn ha commentato la prestazione della Juventus contro la Lazio. Queste le sue parole:- "Come un anno fa la Lazio batte la Juve in primavera. Bel sorriso di Tudor con la Lazio che vince in casa dopo 3 sconfitte di fila. La Juve ha provato qualcosa di diverso da punto di vista tattico. Si era ricompattata nel secondo tempo a scapito della pericolosità. Sembrava molto solida, poi la Lazio ha fatto crollare castello".