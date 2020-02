Pierluigi Pardo, giornalista e presentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dicendo la sua su chi la spunterà in ottica scudetto: “Juve, Inter e Lazio se la giocheranno fino alla fine. Secondo me è chiaro che i bianconeri siano i favoriti: è più forte, ha una rosa più ampia e l’attitudine ala vittoria. Ma la Lazio è la squadra che tra le tre sta meglio. Voglio vedere come si comporterà contro il Parma, per vedere la sua reazione dopo il primo risultato negativo stagionale e gli infortuni. L’Inter è un passo indietro rispetto alla Juventus, ma se tra un paio di mesi sarà ancora a combattere per il vertice allora potrà essere molto pericolosa”.