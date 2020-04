La tenerezza del telefono che mi ricorda che oggi avrei dovuto commentare #MilanJuve... #restiamoacasa pic.twitter.com/h5GKmN4kfx — Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) April 11, 2020

La normalità, una parola strana di cui ne abbiamo trasformato il significato. Le vite di tanti sono cambiate, in questo periodo di emergenza, non solo quelle dei calciatori, ma anche di chi con il calcio ci ha a che fare per altre ragioni. Come nel caso di Pierluigi, che con un post su Twitter ha simpaticamente pubblicato la "sveglia" impostata sul suo telefono per la data di oggi: "La tenerezza del telefono che mi ricorda che oggi avrei dovuto commentare Milan-Juve​".