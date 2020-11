Pierluigi Pardo, che ieri ha svolto la telecronaca per Dazn proprio di Juve-Cagliari, ha commentato la sfida anche attraverso i suoi social: "Effetto Ronaldo, ma non solo. Miglior prestazione fin qui della Juventus di Pirlo. Non solo CR7. Arthur governa il centrocampo, Bernardeschi torna felice dalla nazionale. La difesa senza Chiellini e Bonucci funziona. Kulusevski ha sempre tanta gamba. Tracce molto incoraggianti". Dunque, buone notizie per Andrea Pirlo. Che si appresta a proseguire su questa scia a partire già dalla sfida di martedì con il Ferencvaros.