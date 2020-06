Due pareggi. Partite tirate e differenze minime. #Inter mi è sembrata quella più avanti ma ingenuità su 1-1 è imperdonabile. #Milan considerate le assenze e 10 vs 11 ha sorpreso in positivo. #Juve e #Napoli finale 50/50 (Manca il pubblico speriamo possa tornare presto). — Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) June 13, 2020

Pierluigi, giornalista sportivo, ha commentato l'esito delle due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, cercando anche di fare un pronostico per la finale, che vedrà all'Olimpico i bianconeri sfidare proprio i partenopei. Ecco il suo commento, postato su Twitter: "Due pareggi. Partite tirate e differenze minime. #Inter mi è sembrata quella più avanti ma ingenuità su 1-1 è imperdonabile. Milan considerate le assenze e 10 vs 11 ha sorpreso in positivo. Juve e Napoli finale 50/50 (Manca il pubblico speriamo possa tornare presto)".