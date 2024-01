Le parole di Pierluigia Cronache di Spogliatoio:“E’ la Juve dei working class heroes, dei protagonisti inattesi, dei gregari si diceva una volta. Di Gatti, ma anche di Cambiaso, McKennie. Quello che ha fatto la Juve fino adesso è clamoroso. Quello che sta ottenendo, proprio in termini di stare sul pezzo, di concentrazione è clamoroso. Quando hai giocatori di livello buono, può succedere si montino la testa, anche senza volerlo. E invece no e questo è un merito dell’allenatore e a questi ragazzi. Basta per lo scudetto? Secondo me no, l’Inter ha un’altra forza. Quando sei sempre sul filo, quando fai il cortomuso sei sempre a rischio, anche se ci sono state delle eccezioni. Deve migliorare dal punto di vista della produzione offensiva. Il fatto che si sia cercato Berardi vuol dire che il 3-5-2 non è un mantra”