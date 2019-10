Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: secondo quanto riporta Don Balon, anche la Juve starebbe pensando al centrocampista del Napoli. Una notizia che avrebbe dell'incredibile qualora dovesse essere confermata. I bianconeri sono sì alla ricerca di un mediano di qualità, un palleggiatore che possa affiancare Pjanic, soprattutto quando il bosniaco è preda del pressing asfissiante avversario. E per gli spagnoli l'avrebbero individuato proprio nel talentino dall'anno scorso ai partenopei. Insomma, un altro 'scippo' di mercato in programma, che De Laurentiis non prenderà sicuramente a cuor leggero. Del resto, dopo la storia di Higuain...