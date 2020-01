Fabio Paratici, a Sky Sport, ha presentato Juve-Cagliari e il nuovo anno che si apre quest'oggi.



KULUSEVSKI - "Buon anno a tutti. Sì, diciamo che abbiamo fatto un grande acquisto, sforzo da parte della società. Giovane di grande avvenire. Per gennaio finisce qui, per la vostra delusione".



SUBITO A TORINO - "Ci sarebbe piaciuto portarlo subito, ma i patti erano chiari sin dall'inizio. Siamo contenti così, sapevamo che Kulusevski sarebbe rimasto al Parma. Per noi è un giocatore importante per la Juve del futuro. Contenti dell'operazione. Grande sforzo e siamo felici così".



EMRE CAN - "No, mi sento di escludere una sua partenza. Giocatore importante, è tra i più ambiti. Sicuramente ha opportunità lui e noi. Crediamo possa essere parte del nostro progetto".



RABIOT-SARRI - "E' arrivato dopo 8 mesi di inattività. Anche solo fisicamente doveva riprendersi, adattarsi a ritmi nuovi, a un paese nuovo. Un po' ha pagato. Quando ha giocato, ha sempre fatto partite interessanti. Le ultime tre prima della Supercoppa, tra Champions e Serie A, le aveva fatte con continuità e bene. A Genova il migliore. Fiduciosi e tranquilli che sia un calciatore importante. Lo è stato nel Paris, non lo scopriamo certo oggi. Non è un punto di domanda".



RAMSEY - "Lui titolare, sì. Vale per tutti, per gli altri reparti. Abbiamo una rosa importante, competitiva, ogni domenica bisogna fare scelte. Alcune volte difficili. Ma è giusto così. Per competere ad alto livello, bisogna fare delle scelte".



FIGURINE - Viene recuperata la figurina del Fiorenzuola. "Ero molto giovane, non avete fatto vedere quella del Real Madrid... non so se è un favore o un dispiacere. Lo ricordo con grande piacere. Quello accante? E' Sgro".