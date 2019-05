Fabio Paratici è volato a Londra per incontrare di persona Maurizio Sarri e portare avanti i discorsi già avviati da una telefonata di Andrea Agnelli con il tecnico toscano. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Napoli resta in pole position per la successione di Massimiliano Allegri anche se la corsa alla panchina della Juventus è tutt'altro che chiusa. Sarri ha ancora due anni di contratto con il Chelsea e nonostante un rapporto burrascoso sia coi tifosi che con la proprietà Roman Abramovich non ha ancora deciso di liberarlo e in questo senso potrebbe essere decisiva la finale di Europa League del prossimo 29 maggio.



POCHETTINO - Nel suo blitz londinese, Paratici avrebbe incontrato anche il fratello di Mauricio Pochettino, unico agente del tecnico argentino che ha costi decisamente più elevati rispetto a Sarri. Prima di tutto lo stipendio: 12 milioni a stagione, e poi la clausola per strapparlo agli Spurs: 30 milioni a stagione. In questi giorni si vocifera che la clausola potrebbe essere azzerata in caso di vittoria della Champions ma sul contratto di Pochettino non c'è niente di scritto in questo senso. Intanto Paratici sonda il terreno, Sarri resta in pole per la panchina della Juve.