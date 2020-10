Fabio, a JTV, parla della gara con la"Che Juve mi aspetto? Siamo contenti di iniziare questa Champions, è sempre la competizione che piace più a tutti. Tutti aspettiamo queste grandi serate. Ci aspettiamo una bella prestazione e di portare a casa la vittoria"."Voglio vedere quello che vediamo di solito dalla Juve. Consapevolezza, personalità, stasera avremo anche pubblico che per noi è una cosa molto bella e piacevole, inusuale. Ci fa piacere fare una bella partita e portare a casa i tre punti"."E' una bella partita di Champions per vedere che risposta daranno i nostri giovani e i loro, è piena di questi giocatori giovani, molto interessanti perché hanno già giocato contro di noi in Youth League. Vedremo che reazione avranno. Ci aspettiamo una bella partita"."Sì, la sensazione è sempre straordinaria. Anche il viaggio è diverso, vedi la faccia dei calciatori, di tutto lo staff. La Champions è qualcosa di diverso".A Sky: "​Sta un po' meglio, come ha detto il mister ha avuto un infortunio per due mesi e ha ricominciato a lavorare con noi prima della pausa delle nazionali. Poi ha avuto 10 giorni di camera da letto e antibiotici. E' tornato solo domenica, ma è a disposizione". Ecco qui le parole integrali rilasciate a Sky Sport.