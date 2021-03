3









Vincenzo Morabito, storico agente Fifa e mediatore internazionale specializzato nella Premier League, è intervenuto a Tuttosport parlando così del futuro di Paratici: "Via dalla Juve? No. Perché Paratici ha già detto “no, grazie” all’amico Begiristain, il ds del Manchester City. Rinnovo? Fabio è uno dei migliori dirigenti europei, non a caso è stimatissimo dal Manchester United e ha un rapporto privilegiato con Florentino Perez, che ha tentato più volte di portarlo al Real Madrid. Sì, Paratici resterà alla Juventus. Con Federico Cherubini ha trovato un punto di equilibrio: si completano a vicenda. E dire che Paratici è stato vicino anche alla Lazio...".