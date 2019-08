Fabio Paratici valuta la cessione di Emre Can. Il centrocampista tedesco non è sul mercato ma il club bianconero è pronto ad ascoltare offerte per lui anche perché gli altri centrocampisti non hanno mercato oppure rifiutano tutte le destinazioni. Secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, la valutazione che la Juve fa del centrocampista ex Liverpool è di 30 milioni di euro. Ancora nessuna offerta concreta ma la Juve resta con l'orecchio teso al mercato. Secondo Tuttosport sta invece decollando lo scambio con Ivan Rakitic.