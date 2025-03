Paratici va al Milan? Forse. Ci sono 4 ds in lista per Ibrahimovic: le ultime

Getty Images



I profili emergenti: Krösche e Scuro

Il Milan è alla ricerca del nuovo direttore sportivo, ma senza fretta. Il club non prenderà decisioni immediate, lasciando spazio a un'attenta valutazione. Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, nei prossimi 15 giorni incontrerà almeno quattro candidati in quello che si configura come un vero e proprio casting. Due sono nomi già noti, mentre gli altri due rappresentano sorprese.Tra i candidati meno noti al pubblico italiano, Markus Krösche vanta un solido percorso da dirigente. Nato nel 1980, ha avuto una lunga carriera da centrocampista nel Paderborn prima di passare alla scrivania. Dopo un'esperienza al Lipsia tra il 2019 e il 2021, dal 2021 è responsabile di mercato dell'Eintracht Francoforte, dove ha contribuito alla conquista dell’Europa League e portato in squadra talenti come Omar Marmoush.



Il ruolo di Furlani nella scelta



Paratici e Tare in pole position

L'altro nome è quello di Thiago Scuro, direttore generale del Monaco. Brasiliano, classe 1981, è arrivato nel Principato nell’estate 2023 e in un solo anno ha guidato la squadra al secondo posto in Ligue 1, garantendole l’accesso in Champions League. In questa stagione, il Monaco è stato eliminato ai playoff dal Benfica, ma Scuro ha già lasciato il segno sul mercato, portando in rosa talenti emergenti come George Ilenikhena, considerato uno dei migliori prospetti del 2006.La gestione della selezione è affidata direttamente a Giorgio Furlani, un aspetto che sottolinea il suo peso nelle decisioni strategiche del club. Dopo essere rientrato dagli Stati Uniti, dove ha incontrato il proprietario Gerry Cardinale, Furlani ha ottenuto il mandato per guidare la scelta del nuovo DS. In precedenza, Cardinale si era mosso personalmente insieme a Zlatan Ibrahimovic, valutando anche il profilo di Andrea Berta, inizialmente considerato il favorito. Tuttavia, l’attuale dirigente dell’Atletico Madrid sembra ormai destinato all’Arsenal, pronto a iniziare una nuova esperienza in Premier League.Tra i candidati più accreditati restano Fabio Paratici e Igli Tare, entrambi con esperienza in Serie A. Paratici, con un palmarès ricco di successi, ha contribuito ai nove scudetti consecutivi della Juventus, mentre Tare è stato la prima scelta di Cardinale e Ibrahimovic, forte del suo lavoro alla Lazio.La decisione finale, però, non arriverà a breve: il Milan si prende tempo e la corsa resta aperta a possibili sorprese. Più che una gara di velocità, questa selezione assomiglia a una maratona.