di Lorenzo Bettoni

Le ultime 24 ore di mercato potranno portare cambiamenti sostanziali in casa Juventus. Le voci dalla Germania sull'approdo di Boateng in bianconero hanno trovato conferma: il centrale tedesco è stato effettivamente bloccato dal club bianconero che ha un accordo con il Bayern per portare il tedesco a Torino in prestito. Oggi Boateng non si è allenato con il Bayern e il suo futuro dipende però da quello di Daniele Rugani che dopo l'infortunio di Chiellini sembrava essere stato tolto dal mercato. La Juve però ha cambiato idea visto che la cessione di Rugani può portare nelle casse bianconera una bella plusvalenza e in queste ore si è tornati a parlare anche di lui con il Barcellona.



DOPPIO SCAMBIO - Già due settimane fa Paratici era stato in Catalogna per discutere di alcuni scambi di mercato che avrebbero potuto aiutare le due società (anche) mettendo a posto i rispettivi bilanci. Il Barcellona è aperto a scambiare Rugani con uno tra Umtiti e Todibo. Se arrivasse il primo, centrale con grande esperienza internazionale oltre che campione del mondo con la Francia, i bianconeri lascerebbero perdere l'idea Boateng. Se fosse invece Todibo ad arrivare in bianconero l'affare Boateng sarebbe comunque possibile visto che l'ex Tolosa potrebbe essere girato in prestito oppure inserito nella formazione Under 23. Tutti ragionamenti in corso alla Continassa in queste ultime convulse ore di mercato.



BERNA - E' spuntata anche l'ipotesi scambio Bernardeschi-Rakitic ma in questo caso c'è un po' più distanza tra le due parti visto che lo stipendio del croato è di molto superiore a quello dell'ex Fiorentina che gode anche di una carte d'identità più fresca. La Juve non ha comunque chiuso allo scambio ma vorrebbe anche un conguaglio economico in proprio favore. Al momento il Barcellona ha detto di no, mancano poco più di 24 ore per mettere tutto a post.



