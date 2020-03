Fabio Paratici parla poco prima del calcio d'inizio di Juve-Inter.



LE PAROLE - "Di strano c'è un po' tutto, clima surreale e un po' triste giocare a calcio in queste condizioni. Per i tifosi che non ci sono e ci dispiace, per i calciatori, perché la domenica è dove i calciatori si allenano tutta la settimana per godere della partita. La formazione? Il mister credo abbia ruotato tutti i giocatori di una rosa importante. scelte difficili ma corrette ogni domenica, abbiamo disputato diverse partite con diverse soluzioni. Le porte chiuse? Credo sia difficile allenarsi a questo tipo di evento. Ieri ci siamo allenati allo stadio come altre volte, ma è totalmente differente giocare la domenica una partita importante a porte chiuse o allenarsi a porte chiuse. credo che pienamente non ci si allenerà mai. Consiglio federale di martedì? La posizione che terremo è come sempre la Juve rispetterà quello che le autorità competenti ci diranno di fare... ovvio che i calciatori vorrebbero giocare in condizioni diverse, ma capiscono che la situazione è quella che è e dobbiamo accettarla con dei comportamenti responsabili".