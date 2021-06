Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e da poco annunciato dal Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk della sua nuova esperienza a Londra: “Sono molto felice di aver scelto la Premier League e il Tottenham. Per me e per la mia famiglia sarà una grande esperienza, sono emozionato. Ho sfidato il Tottenham tre anni fa con la Juventus in Champions, sono state due grandi partite. Sono arrivato in un grande club, ha fatto benissimo negli ultimi anni, ha costruito uno stadio fantastico e ha un’ottima squadra. Spero di riuscire a dare il mio aiuto per scrivere qualcosa di importante nei prossimi anni e di aiutare il club a restare in alto, cercando di alzare il livello”.