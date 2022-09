Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida ditra, facendo anche un riferimento alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "È una grande soddisfazione vedere chi ha lavorato con me e mi ha aiutato tanto riuscire a progredire e andare in altri paesi dopo aver ricevuto ruoli importanti. Soddisfazione per me e la, che è sempre una grande scuola. Antonioha dato un'impronta ben riconoscibile alla squadra. Questo è un club incredibile, enorme, e da fuori non si riesce a capire. Avere una linea e mantenerla, portarsi dietro la mentalità vincente è una cosa sempre molto difficile".E su Cristian, Dejane Rodrigo: "Sapete che qualche giocatore magari rende a Milano ma non a Torino, dove ci sono cento chilometri di distanza soltanto. Le motivazioni, il tempo di cambiare... Parliamo di giocatori di grande livello. Bentancur ha fatto 200 partite nella Juve e a 24 anni ha già due Mondiali. Anche Kulusevski e Romero si sono ambientati subito, siamo contenti e speriamo continuino così".