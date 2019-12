Fabio Paratici è un grande estimatore di Dejan Kulusevski, tra i primi obiettivi in ottica futura per rinforzare la sua Juventus. Il direttore dell'area sportiva bianconera lo ha seguito da vicino, anche recandosi a Parma per ammirarlo, e non ha intenzione di lasciarlo alla concorrenza dell'Inter di Beppe Marotta. La sfida di mercato, insomma, si preannuncia emozionante, a partire da gennaio, anche se il Parma ha già annunciato che non tornerà all'Atalanta - per poi andare altrove - prima della prossima estate.