La Juve vuole provare un altro colpo low cost. Dopo aver preso a parametro zero, quest'ultima estate, Ramsey e Rabiot, Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, secondo quanto riferito da Tuttosport avrebbe messo nel mirino Toby Alderweireld, difensore centrale del Tottenham, nelle ultime settimane seguito con insistenza anche dalla Roma. Il belga va in scadenza di contratto a giugno 2020, Paratici studia già la strategia giusta per strapparlo agli Spurs.