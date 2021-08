L'Inter è in trattativa ormai da settimane, ma un sorpasso dell'ultimo minuto può cambiare tutto. Il Tottenham di Fabio Paratici tenta il colpo cercando di beffare i nerazzurri per Nahitan. Come riporta Sky, "non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il club londinese ha richiesto le prime informazioni al club rossoblù circa la disponibilità a parlare del calciatore". Difficile la situazione con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano, che vuole andar via. Sembrava che potesse finire all'Inter, ma ora rischia la beffa.