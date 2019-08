Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha parlato a margine dell'amichevole di Villar Perosa, come appreso da ilBiancoNero.com:



DYBALA - "Di pause non ce ne sono tante in questo mercato. E' un piacere essere qui, è una grande festa per noi. Dybala? E' un grande giocatore della Juventus, siamo in un periodo di discorsi, trattative, ma non solo per lui, per tutti i giocatori della rosa".



SEI TAGLI - "Abbiamo sei giocatori in più in rosa rispetto alla lista per la Champions. Due di questi, Pjaca e Perin, sono lungodegenti e non possono giocare, quindi difficilmente partiranno. Pellegrini nelle prossime ore tornerà al Cagliari. Il resto è una differenza in più o in meno in lista Champions. Non c'è allarmismo, c'è una regola da seguire".



OCCASIONI - "Non c'è ossessione, sono giocatori di grandissimo livello, tutti quanti. Non è un dispiacere tenerli nella nostra squadra, anzi".



ICARDI - "In questo momento è un giocatore dell'Inter, per ora siamo contenti dei nostri attaccanti".