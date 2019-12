Fabio Paratici ha ammesso, ieri sera alla premiazione del Golden Boy, di quando è cominciata la trattativa per Matthijs de Ligt. Un contatto nato un anno fa, proprio alla stessa manifestazione: "L'anno scorso avevamo parlato qui con De Ligt, aveva visitato Torino e respirato l'ambiente" ha detto Paratici, come riporta Goal.com. Che poi ha anche sottolineato il peso di quel contatto così prematuro, ancora a dicembre, prima di vederlo passeggiare all'Allianz con il biglietto per le semifinali di Champions: "​Era stato un incontro importante, ma non il solo".