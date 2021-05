Come di consueto, Fabio Paratici ieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match tra Juventus e Inter. Tra i temi toccati c'è stato quello dell'allenatore. Sia per quel che riguarda il futuro di Pirlo, sia per quanto successo all'indomani del divorzio con Allegri. Di quella fase ha parlato il dirigente bianconero: "Conte? No, non era il mio candidato principale. Siamo partiti con Sarri con la leggenda metropolitana Guardiola nel mezzo. Siamo arrivati prendendo Sarri e abbiamo vinto uno scudetto".