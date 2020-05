All’estero sono terreno fertile per coltivare e lanciare i talenti, in Italia ce l’ha solo la Juventus. Nel corso della sua intervista Sky Sport, il ds bianconero Fabio Paratici si è soffermato anche sul tema delle seconde squadre: "Nei Paesi evoluti calcisticamente esistono già da tanti anni, dopo tanta fatica anche noi siamo riusciti a farla. Ma siamo stati gli unici, portando avanti un progetto che ci è costato fatica ma che credo sia un passo importante per il futuro della Juve e del nostro calcio. In Italia, la formazione di un ragazzo arriva fino ai 19 anni, poi c'è un buco. Faccio un confronto: Morata è arrivato da noi giocando tanto nel Real Madrid C e B, e solo qualche partita in prima squadra; eppure era già un giocatore. Spinazzola è tornato alla Juve dopo otto anni di prestiti. Noi disperdiamo talento e perdiamo tempo".