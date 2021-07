In scadenza di contratto con la Fiorentina al termine della prossima stagione, il difensore serboè da alcune stagioni nel mirino di molti club europei, tra cui la Juventus. Il club di Commisso non vuole perdere il suo centrale a parametro zero e sta prendendo in considerazione le varie offerte: stando alle ultime notizie di mercato riportate dal Corriere dello Sport, ildell'ex bianconerosarebbe pronto ad avanzare un'offerta importante ai dirigenti Viola. La priorità degli Spurs è infatti quella di potenziare il reparto arretrato della squadra, in evidente difficoltà nell'ultima stagione.