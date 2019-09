La Juventus è a caccia di un terzino per la prossima stagione. Tra i profili seguiti da Fabio Paratici c'è anche quello del marocchino Achraf Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Il classe '98 ha il contratto in scadenza nel 2021 e, secondo la stampa tedesca, le Merengues non sarebbero convintissime di puntare su di lui per il futuro. Per la Juventus può diventare un'occasione in saldo.