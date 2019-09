Dall'Inghilterra insistono per tenere aperta la pista che porta Willian da Londra a Torino, dal Chelsea alla Juventus: il laterale brasiliano, che Sarri ha avuto in Blues, è in scadenza a giugno 2020 e secondo quanto riporta il Telegraph, Paratici non molla la presa per strapparlo a zero ad Abramovic. Un primo attacco, potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio.