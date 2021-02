1









Memphis Depay può essere una di quelle 'occasioni' delle quali parla spesso Fabio Paratici quando risponde a domande di mercato: l'esterno offensivo olandese è in scadenza di contratto con il Lione e al momento non c'è l'intenzione di rinnovare, a fine stagione si libererà a parametro zero e già ora è libero di trovare l'accordo con un nuovo club. La Juventus è interessata al giocatore che sta seguendo da diversi mesi, ma se vorrà davvero affondare il colpo dovrà battere la concorrenza del Barcellona.