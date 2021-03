Dalla Francia accendono il mercato della Juve: i bianconeri sono pronti a un testa a testa col Psg per prendere Sergio Aguero. El Kun è in scadenza di contratto con il Manchester City, e Paratici sta cercando una punta per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Al momento in vantaggio sul giocatore ci sono i parigini, ma la Juve continua a seguire la situazione legata ad Aguero che potrebbe diventare il grande colpo del mercato di Paratici.