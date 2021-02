Per il mercato estivo la Juventus ricomincerà la caccia a quel centrocampista di qualità che tanto ha chiesto Andrea Pirlo anche nelle scorse sessioni di mercato. Appena arrivato, l'allenatore aveva fatto il nome di Isco, ai margini con Real Madrid; poi hanno virato su Locatelli ma la richiesta del Sassuolo era troppo alta. Tra i giocatori nella lista di Paratici, però, c'è anche quel Rodrigo De Paul che potrebbe fare il grande salto in una big. L'Udinese lo valuta 40 milioni di euro, e secondo quanto riporta tuttoudinese.it il Liverpool sta alzando il pressing per l'argentino e presto potrebbe presentare un'offerta.