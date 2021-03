Sergio Aguero è pronto a lasciare il Manchester City a fine stagione. L'attaccante argentino è in scadenza di contratto con il club inglese e al momento non è intenzionato a rinnovare. A parametro zero diventa un'occasione di mercato importante per chi sta cercando una punta come la Juventus che l'ha già puntato. Paratici ci pensa e studia l'affare, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Barcellona e Inter, anche loro interessate al Kun.