1









Memphis Depay è ancora nei pensieri della Juventus, che per affondare il colpo per l'olandese in scadenza di contratto con il Lione dovrà superare la concorrenza di Barcellona e Roma. Il giocatore fa gola a Fabio Paratici perché potrebbe rappresentare una di quelle occasioni delle quali ha parlato spesso il dirigente bianconero: a fine stagione si libera a parametro zero, e secondo quanto riporta RMC Sport è il profilo che piace di più all'allenatore del Barça Koeman.