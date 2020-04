Il centrocampo sarà uno dei reparti che la Juve dovrà rafforzare maggiormente la prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oltre ai sogni Pogba e Milinkovic-Savic, nel taccuino dei bianconeri c'è anche Nicolò Zaniolo per il quale "​il capo dell’area sportiva bianconera stravede". Paratici però "sa che la Roma molto difficilmente lo cederà. A proposito di Roma, occhio a Cristante, già in passato accostato ai bianconeri".