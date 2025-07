Fabio Paratici può (e deve) ricominciare: domani termina la lunga squalifica

Getty Images

Nella giornata di domani, 20 luglio, si concluderà ufficialmente il periodo di squalifica dell'ex direttore sportivo della Juventus , fermato nel gennaio 2023 per due anni e mezzo a seguito del caso plusvalenze che ha scosso dalle fondamenta il club bianconero, con importanti ripercussioni anche sul campo. Una pena che il dirigente piacentino ha scontato fino in fondo, dall'inizio alla fine. Arrivando persino a dimettersi dal, dove sembrava potesse ricominciare senza particolari problemi, e vedendo poi sfumare all'ultimo la possibilità di ripartire dal, che nei mesi scorsi dopo varie valutazioni ha deciso di puntare su Igli Tare.

I colpi più importanti messi a segno alla Juventus

Dove andrà ora Paratici

Adesso, però, non ci sono più dubbi. Paratici può scrivere una nuova storia, lasciandosi alle spalle definitivamente una vicenda per cui non sono in pochi a sostenere che abbia pagato anche troppo, forse proprio perché su di sé aveva ormai l'etichetta - sempre tanto difficile da scrollarsi di dosso - di chi aveva sbagliato alla Juventus, dunque non in una squadra qualsiasi, non in un contesto come in un altro (o almeno non tale agli occhi della giustizia sportiva). "In questo periodo interminabile non ho mai smesso di pensare al calcio, non ho mai perso il senso di appartenenza al mio mondo. Aspetto solo di ricominciare", aveva dichiarato di recente Paratici, con la serenità carica di speranza di chi sa di non avere più nulla da farsi perdonare e che merita davvero, pur con tutta l'umiltà del mondo, una nuova chance ad alto livello.Paratici, del resto, non è un direttore sportivo qualsiasi. Alla Juventus, dove inizialmente ha lavorato spalla a spalla con Beppe Marotta, ha portato giocatori come Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Arturo Vidal e Andrea Pirlo, ma anche Paul Pogba, Carlos Tevez, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, fino a Sami Khedira, Patrice Evra, Alvaro Morata, Adrien Rabiot e Mario Mandzukic. Sua anche la regia del colpo, passato alla storia per quanto poi in bianconero il fuoriclasse portoghese non abbia rispettato fino in fondo le aspettative, mentre al Tottenham, prima del passo indietro, ha fatto in tempo a ingaggiare Dejan Kulusevski (proprio dal suo ex club) e Richarlison. Altri tempi, almeno per quanto riguarda la Juventus, dove Paratici ha potuto permettersi di ingaggiare anche un Arthur - correva l'estate 2020 quando fu imbastito lo scambio con Miralem Pjanic - con un maxi contratto tuttora in essere, a pesare sulle casse del club.Qualcuno in queste ore, almeno nel variegato mondo dei social, ha già suggerito l'ipotesi di un suo ritorno in bianconero, lì dove non a caso si è ancora alla ricerca di un direttore sportivo da affiancare a Damien Comolli e Francois Modesto. Non succederà, salvo clamorose sorprese. Paratici ricomincerà altrove, magari in un posto che in questo momento nemmeno immagina. Ma di certo ricomincerà, come è giusto e normale che sia.





