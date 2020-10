Come racconta Calciomercato.com, ci sono novità importanti in casa Roma. Per il portale specializzato, infatti, la famiglia Friedkin proverà ad accelerare anche con il discorso direttore sportivo. Tanti sono i nomi in ballo, anche se secondo - e conferma il Corriere dello Sport - verranno valutati soprattutto Ralf Rangnick (dopo che è sfumato il suo approdo al Milan) e Victor Orta attuale ds del Leeds. Piacciono però da tempo anche Fabio Paratici, attuale responsabile dell'area sport della Juventus e Luis Campos, ds del Lille e soprannominato "il mago delle plusvalenze".