Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha spiegato ai microfoni di Sky Sport come può cambiare il mercato dopo la pandemia coronavirus: "Che ci sia meno cash è sotto gli occhi di tutti. Il momento è difficile dappertutto, penso che ci saranno scambi e formule più creative. Magari prestiti lunghi: se non puoi comprare una casa vai in affitto, quindi se non puoi prendere un giocatore a una certa cifra, cerchi di "affittarlo" per più tempo possibile. Si proverà così a diluire i pagamenti usufruendo dei giocatori per più tempo possibile". Poi spiega il perché qualche giorno fa aveva parlato del modello NBA: "ho pensato che l'NBA possa essere un mondo dal quale prendere spunto visto che si usa fare molti scambi".