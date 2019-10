Tutti pazzi per Christian Eriksen, centrocampista offensivo del Tottenham che va in scadenza al termine della stagione. La Juve lo segue da tempo e a gennaio può impostare il discorso per il termine della stagione. Il calciatore danese, però, piace anche a Real Madrid e Bayern Monaco che al pari dei bianconeri sognano il colpaccio a costo zero per la stagione 2020-21.