Fabio Paratici è pronto a tuffarsi nell’esperienza estera che tanto aspettava. Il suo sbarco al Tottenham sembra imminente, da lì potrebbe proseguire l’esperienza dell’ex dirigente bianconero. A proposito di Juventus, non è da escludere che Paratici guardi alla Continassa per eventuali rinforzi. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli Spurs potrebbero tentare l’affondo per Leonardo Bonucci e Adrien Rabiot, stimati da Paratici.