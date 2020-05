1









La Juventus è pronta ad abbracciare un nuovo centrocampista. Secondo quanto riporta Tuttosport, malgrado le voci di smentita, lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur, tra i bianconeri e il Barcellona, è sulla buona strada. Infatti, le due società avrebbero trovato l'accordo sul prezzo dei due giocatori (60 milioni), così come la Juve ha trovato i favori del bosniaco ad una partenza per la Spagna. Resta un nodo da sciogliere, che è legato proprio alle volontà del centrocampista brasiliano del Barça. Il giocatore non sembra voler lasciare la Catalogna, ma la Juve è in pressing, vista la convenienza dell'affare: per questioni anagrafiche - Arthur ha sei anni in meno di Pjanic - ma anche di ingaggio, poiché il brasiliano guadagna circa la metà del regista bianconero.